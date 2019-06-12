В Гонконге полиция стреляет по демонстрантам резиновыми пулями
12 июня 2019 - 15:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Полиция Гонконга приступила к силовому разгону демонстрантов, уже несколько дней протестующих против предлагаемых изменений законодательства об экстрадиции в материковый Китай. На рассвете 12 июня люди в полумасках, в основном молодежь и студенты, блокировали улицы возле правительственных зданий.
Полиция применяет перцовый газ, дубинки и резиновые пули. В протестах участвуют тысячи человек, это самая масштабная акция с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая, пишет BBC.
«Действия (протестующих) вышли за рамки обычного мирного собрания. Мы призываем их разойтись, иначе нам придется применить силу»", - говорится в заявлении полиции Гонконга.
Особый административный район Гонконг - бывшая британская колония, которая после возврата Китаю в 1997 году имеет автономный статус и управляется по принципу «одна страна - две системы». У Гонконга свои законы, права и свободы его жителей защищены лучше, чем в материковом Китае.
Гонконг имеет соглашения об экстрадиции с 20 странами, включая США и Британию, но не с Китаем. Переговоры по этому вопросу между Гонконгом и материковым Китаем продолжаются около 20 лет.
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