Грузия примет участие в совместных военных учениях Азербайджана и Турции
12 июня 2019 - 15:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Грузия будет участвовать в совместных военных учениях, проводимых Азербайджаном и Турцией. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория.
«Одним из основных критерием нашего стратегического партнерства является проведение военных учений. Мы сегодня приняли решение, что Грузия также будет участвовать в военных учениях Азербайджана и Турции», - сказал Изория на брифинге в Габале по итогам трехсторонней встречи глав оборонных ведомств, пишет «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции 12 июня обсудили вопросы безопасности в регионе.
«Мы в ходе встречи еще раз подтвердили признание территориальной целостности друг друга», - добавил он.
Изория подчеркнул, что встреча в Габале была важной с точки зрения «обеспечения безопасности наших народов».
12 июня в Габале состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии Закира Гасанова, Хулуси Акара и Левана Изории.
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