Грузия примет участие в совместных военных учениях Азербайджана и Турции

PanARMENIAN.Net - Грузия будет участвовать в совместных военных учениях, проводимых Азербайджаном и Турцией. Об этом заявил министр обороны Грузии Леван Изория.

«Одним из основных критерием нашего стратегического партнерства является проведение военных учений. Мы сегодня приняли решение, что Грузия также будет участвовать в военных учениях Азербайджана и Турции», - сказал Изория на брифинге в Габале по итогам трехсторонней встречи глав оборонных ведомств, пишет «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, министры обороны Азербайджана, Грузии и Турции 12 июня обсудили вопросы безопасности в регионе.

«Мы в ходе встречи еще раз подтвердили признание территориальной целостности друг друга», - добавил он.

Изория подчеркнул, что встреча в Габале была важной с точки зрения «обеспечения безопасности наших народов».

12 июня в Габале состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии Закира Гасанова, Хулуси Акара и Левана Изории.