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WhatsApp начнет судиться с использующими мессенджер для массовых рассылок

WhatsApp начнет судиться с использующими мессенджер для массовых рассылок
12 июня 2019 - 15:56 AMT

PanARMENIAN.Net - Руководство мессенджера WhatsApp с 7 декабря 2019 года начнет подавать судебные иски против отдельных пользователей и компаний, нарушающих условия предоставления услуг.

Компания собирается принимать правовые меры к тем, кто вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях. К ним, согласно правилам мессенджера, относятся автоматизированная или массовая рассылка сообщений, пишет Meduza.

В WhatsApp подчеркнули, что уже обнаружили и заблокировали миллионы аккаунтов из-за злоупотреблений.

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Meduza: WhatsApp пригрозил судом пользователям, использующим мессенджер для массовых рассылок
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