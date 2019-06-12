После выхода сериала HBO Первый канал покажет докфильм о Чернобыле
12 июня 2019 - 17:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Первый канал анонсировал показ 22 июня документального фильма об аварии на Чернобыльской АЭС. Телеканал считает, что сериал от HBO «пробудил очередную волну интереса к трагедии», пишет TJ со ссылкой на пресс-службу Первого канала.
По словам телеканала, их фильм «воспроизводит точную последовательность событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года» и рассказывает «как было на самом деле».
«Почти неизвестна история подвига вертолетчиков, которые сделали главное — прекратили цепную реакцию и засыпали реактор толстым слоем песка и свинца. Они совершали по 1000 вылетов в день, не имея поначалу свинцовой защиты, зависая на высоте 200 метров над реактором», - говорится в сообщении.
Авторы пообещали рассказать, почему покончил с собой член правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии Валерий Легасов. «В своем предсмертном рассказе он упомянул имена тех, кто на самом деле причастен к чернобыльской катастрофе», — уточняется в заявлении пресс-службы.
«Чернобыль» — исторический мини-сериал о взрыве, который произошел 26 апреля 1986 года на на Чернобыльской АЭС, и последовавшей ликвидации аварии. Мини-сериал вышел в начале мая и занял первое место в рейтинге шоу по версии сайта Internet Movie Database (IMDb), получив самые высокие оценки пользователей.
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