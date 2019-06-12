// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

После выхода сериала HBO Первый канал покажет докфильм о Чернобыле

После выхода сериала HBO Первый канал покажет докфильм о Чернобыле
12 июня 2019 - 17:22 AMT

PanARMENIAN.Net - Первый канал анонсировал показ 22 июня документального фильма об аварии на Чернобыльской АЭС. Телеканал считает, что сериал от HBO «пробудил очередную волну интереса к трагедии», пишет TJ со ссылкой на пресс-службу Первого канала.

По словам телеканала, их фильм «воспроизводит точную последовательность событий роковой ночи с 25 на 26 апреля 1986 года» и рассказывает «как было на самом деле».

«Почти неизвестна история подвига вертолетчиков, которые сделали главное — прекратили цепную реакцию и засыпали реактор толстым слоем песка и свинца. Они совершали по 1000 вылетов в день, не имея поначалу свинцовой защиты, зависая на высоте 200 метров над реактором», - говорится в сообщении.

Авторы пообещали рассказать, почему покончил с собой член правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии Валерий Легасов. «В своем предсмертном рассказе он упомянул имена тех, кто на самом деле причастен к чернобыльской катастрофе», — уточняется в заявлении пресс-службы.

«Чернобыль» — исторический мини-сериал о взрыве, который произошел 26 апреля 1986 года на на Чернобыльской АЭС, и последовавшей ликвидации аварии. Мини-сериал вышел в начале мая и занял первое место в рейтинге шоу по версии сайта Internet Movie Database (IMDb), получив самые высокие оценки пользователей.

Ссылки по теме:
TJ: «Как было на самом деле»: Первый канал 22 июня покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС
 Самое значимое
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Еще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-ДамаЕще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Трамп хочет отменить лотерею грин-карт
Баку может внести журналиста «Известий» в «черный список» из-за посещения Карабаха
Из Uber ушел самый первый сотрудник компании
Тереза Мэй уходит в отставку
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Shazam после обновления распознает играющую в наушниках музыку Раньше песню нужно было воспроизводить через динамик или подносить микрофон к источнику звука.
WhatsApp начнет судиться с использующими мессенджер для массовых рассылок Компания собирается принимать правовые меры к тем, кто вовлечен или помогает другим в злоупотреблениях
Грузия примет участие в совместных военных учениях Азербайджана и Турции «Мы в ходе встречи еще раз подтвердили признание территориальной целостности друг друга», - добавил он.
В Гонконге полиция стреляет по демонстрантам резиновыми пулями В протестах участвуют тысячи человек, это самая масштабная акция с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая.