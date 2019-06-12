На акции протеста в Москве задержали более 400 человек

PanARMENIAN.Net - Число задержанных на акции в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова превысило 400 человек, сообщает «ОВД-инфо».

Ранее пресс-служба московской полиции сообщала о 200 задержанных. Всего в акции, по данным властей, принимают участие 1200 человек, пишут «Ведомости».

Марш в поддержку Голунова не санкционирован московскими властями. Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12:00 у метро «Чистые пруды». Сначала задерживали тех, кто пришел с плакатами, но затем задержания стали повсеместными, полиция начала применять дубинки.

Полиция задержала журналиста «Медузы» Ивана Голунова 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков, однако в дальнейшем сняла с него все обвинения и 11 июня, накануне марша в его поддержку Голунова освободили. Журналист не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности, расследованием похоронного бизнеса в Москве.