На акции протеста в Москве задержали более 400 человек
12 июня 2019 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Число задержанных на акции в Москве в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова превысило 400 человек, сообщает «ОВД-инфо».
Ранее пресс-служба московской полиции сообщала о 200 задержанных. Всего в акции, по данным властей, принимают участие 1200 человек, пишут «Ведомости».
Марш в поддержку Голунова не санкционирован московскими властями. Задержания начались практически сразу после начала акции, стартовавшей в 12:00 у метро «Чистые пруды». Сначала задерживали тех, кто пришел с плакатами, но затем задержания стали повсеместными, полиция начала применять дубинки.
Полиция задержала журналиста «Медузы» Ивана Голунова 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков, однако в дальнейшем сняла с него все обвинения и 11 июня, накануне марша в его поддержку Голунова освободили. Журналист не признал вину и заявил, что наркотики ему подбросили. Он связал преследование со своей профессиональной деятельностью, в частности, расследованием похоронного бизнеса в Москве.
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