США направили в Британию официальный запрос об экстрадиции Ассанжа
12 июня 2019 - 18:30 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Великобритании получили от США официальный запрос об экстрадиции основателя разоблачительной интернет-платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа, подтвердило министерство юстиции в Лондоне 12 июня. До сих пор у британских органов юстиции было лишь предварительное ходатайство от США об экстрадиции Ассанжа. Теперь они должны решить дальнейшую судьбу разоблачителя на основании официального запроса.
Очередное слушание в лондонском суде по делу Джулиана Ассанжа запланировано на 14 июня. Ожидается, что обвиняемый примет участие в заседании по видеосвязи из тюрьмы Белмарш под Лондоном, где он находится в настоящее время, пишет Deutsche Welle.
США обвиняют Ассанжа в том, что он помог американскому разоблачителю Челси Мэннинг - тогда еще Брэдли Мэнингу - обнародовать секретные материалы об американских военных операциях в Ираке и Афганистане.
В целом Ассанжу предъявлены в США обвинения по 18 пунктам. В случае признания виновным, ему угрожает лишение свободы на срок до 175 лет. С апреля Ассанж находится в тюрьме строгого режима Белмарш под Лондоном, куда он был помещен после выдворения из посольства Эквадора, где он укрывался на протяжении многих лет.
Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора, что бы избежать экстрадиции в Швецию, где против него велось расследование по делу об изнасиловании. Разоблачитель всегда заявлял, что выдвинутые в Швеции обвинения - лишь предлог для его ареста и последующей выдачи в США.
Джулиан Ассанж был вновь задержан в Лондоне 11 апреля после того, как власти Эквадора лишили его убежища на территории посольства. С тех пор он находится в тюрьме Белмарш за нарушение условий освобождения под залог. Накануне Ассанжа посетил в тюрьме китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй. Он выразил обеспокоенность состоянием здоровья Ассанжа и призвал Великобританию и Европу не допустить выдачи основателя WikiLeaks в США.
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