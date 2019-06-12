Shazam после обновления распознает играющую в наушниках музыку

PanARMENIAN.Net - Приложение Shazam, которое помогает находить песни, теперь может распознавать музыку, играющую в наушниках.

Раньше песню нужно было воспроизводить через динамик или подносить микрофон к источнику звука.

Новая функция Pop-up позволяет Shazam отслеживать аудиосигналы других приложений, пишет Bird in Flight со ссылкой на The Verge.

Плавающий значок Shazam в это время отображается поверх них. Пользователи Android смогут включить эту функцию в настройках. Несмотря на то что приложение принадлежит Apple, для владельцев айфонов обновление пока недоступно.