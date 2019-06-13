Армения улучшила свои позиции в Глобальном индексе миролюбия
13 июня 2019 - 11:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения улучшила свои показатели в Глобальном индексе миролюбия за 2019 год (Global Peace Index) на 3 пункта, заняв 118 местов списке из 163 стран.
Таким образом, Армения продолжает оставаться в списке стран со средним уровнем миролюбия.
Соседний Азербайджан занимает 130-е место, Турция - 152-е, Грузия - 99-е, а Иран - 139-е.
Рейтинг возглавляет Исландия, за ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Словения, Япония и Чехия.
Самая опасная страна для проживания - Афганистан, перед которым расположились Сирия, Южный Судан, Йемен и Ирак.
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