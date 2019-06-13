// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Армения улучшила свои позиции в Глобальном индексе миролюбия

Армения улучшила свои позиции в Глобальном индексе миролюбия
13 июня 2019 - 11:32 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения улучшила свои показатели в Глобальном индексе миролюбия за 2019 год (Global Peace Index) на 3 пункта, заняв 118 местов списке из 163 стран.

Таким образом, Армения продолжает оставаться в списке стран со средним уровнем миролюбия.

Соседний Азербайджан занимает 130-е место, Турция - 152-е, Грузия - 99-е, а Иран - 139-е.

Рейтинг возглавляет Исландия, за ней следуют Новая Зеландия, Португалия, Австрия, Дания, Канада, Сингапур, Словения, Япония и Чехия.

Самая опасная страна для проживания - Афганистан, перед которым расположились Сирия, Южный Судан, Йемен и Ирак.

Ссылки по теме:
GLOBAL PEACE INDEX 2019
 Самое значимое
Сопредседатели МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в ближайшее времяСопредседатели МГ ОБСЕ: Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в ближайшее время
Сопредседатели выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавних жертв и призвали стороны проявлять максимальную сдержанность во избежание эскалации
Армения отмечает День первой республикиАрмения отмечает День первой республики
28 мая 1918 года после распада Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР) на территории Восточной Армении была провозглашена независимая Республика Армения
Пашинян провел краткую встречу с Алиевым в БрюсселеПашинян провел краткую встречу с Алиевым в Брюсселе
Никол Пашинян заявил о важности вернуть Нагорный Карабах за стол переговоров
МИД НКР: Соглашение 1994-го остается правовой основой сохранения режима прекращения огняМИД НКР: Соглашение 1994-го остается правовой основой сохранения режима прекращения огня
Соглашение от 12 мая 1994 года имеет ключевое значение, так как положило конец развязанной азербайджанскими властями войне, перевело конфликт в политико-дипломатическое русло
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Пашинян – азербайджанскому журналисту: Как могут люди оккупировать территорию, где родились их предки
ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе около 250 раз
ВС Арцаха предприняли действия для пресечения провокаций с азербайджанской стороны
В Арцахе прошли тактические батальонные военные учения
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
На акции протеста в Москве задержаны около 550 человек Марш в поддержку Голунова прошел 12 июня
Shazam после обновления распознает играющую в наушниках музыку Раньше песню нужно было воспроизводить через динамик или подносить микрофон к источнику звука.
США направили в Британию официальный запрос об экстрадиции Ассанжа В США основателю разоблачительной интернет-платформы WikiLeaks грозит 175 лет лишения свободы
На акции протеста в Москве задержали более 400 человек Марш в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова не санкционирован московскими властями