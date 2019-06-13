ЕС готовит новые санкции против РФ
13 июня 2019 - 11:59 AMT
PanARMENIAN.Net - За непрекращающееся вмешательство Кремля в ситуацию на востоке Украины Россия может подвергнуться новым санкциям Евросоюза. Об этом сообщило 12 июня агентство dpa со ссылкой на имеющийся в его распоряжении проект итогового заявления участников очередного саммита ЕС в Брюсселе.
Одной из таких штрафных мер в тексте документа указано «непризнание нелегально выданных российских паспортов» жителям так называемых Донецкой и Луганской «народных республик». Изданный в апреле соответствующий указ президента РФ Владимира Путина «противоречит духу и целям минских договоренностей» 2015 года об урегулировании конфликта на востоке Украины, пишет Deutsche Welle.
Напряженность в отношениях между Москвой и Киевом усилилась после задержания Россией в ноябре 2018 года трех украинских судов, пытавшихся пересечь Керченский пролив, который Москва после аннексии Крыма объявила своими территориальными водами.
Украинские моряки, находившиеся на этих судах, по-прежнему содержатся в российской тюрьме. ЕС на протяжении уже нескольких месяцев требует от Москвы освободить их. Это требование содержится и в тексте проекта итогового заявления участников брюссельской встречи в верхах.
Ожидается, что на саммите ЕС 20-21 июня в Брюсселе будет согласована стратегическая повестка дня Евросоюза на период с 2019 по 2024 годы и решен вопрос об очередном продлении санкций против РФ, срок которых истекает 31 июля 2019 года.
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