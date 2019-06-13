В РФ пригрозили уголовными делами авторам сериала «Чернобыль»
13 июня 2019 - 12:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Партия «Коммунисты России» требует запретить создателям сериала «Чернобыль» въезд в Россию.
Также предлагается возбудить уголовные дела в отношении авторов «Чернобыля» по статье за публичную клевету. В партии считают, что в сериале недостоверно отражена действительность того времени, пишет Gazeta.ru.
Так, коммунистов возмутило пьянство советских людей, похороны погибших в цинковых гробах и другие.
В исполкоме партии заявили, «Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала».
Там отметили, что направят обращения в Роскомнадзор и МВД.
«Чернобыль» — исторический мини-сериал о взрыве, который произошел 26 апреля 1986 года на на Чернобыльской АЭС, и последовавшей ликвидации аварии. Мини-сериал вышел в начале мая и занял первое место в рейтинге шоу по версии сайта Internet Movie Database (IMDb), получив самые высокие оценки пользователей.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
Последние новости
В Мексике при оцифровке старых радиоэфиров нашли возможную запись голоса Фриды Кало Фотограф Жизель Фройнд, которая была знакома с художницей, называла ее голос мелодичным и теплым
Посол РФ в Армении встретился с Кочаряном Он отметил, что встреча состоялась в офисе Роберта Кочаряна, продлилась более часа и прошла в формате тет-а-тет.
Власти Британии подписали разрешение на экстрадицию Ассанжа в США «Он (Ассанж) заслуженно находится за решеткой. От Соединенных Штатов есть запрос, который завтра поступит в суд, но вчера я подписал ордер об экстрадиции и сертифицировал его, так что это пойдет завтра в суды»
США изменили английское написание Киева на Kyiv В официальной американской базе данных название столицы Украины будет писаться в соответствии с украинским произношением, а не русским, как прежде