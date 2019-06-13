В РФ пригрозили уголовными делами авторам сериала «Чернобыль»

PanARMENIAN.Net - Партия «Коммунисты России» требует запретить создателям сериала «Чернобыль» въезд в Россию.

Также предлагается возбудить уголовные дела в отношении авторов «Чернобыля» по статье за публичную клевету. В партии считают, что в сериале недостоверно отражена действительность того времени, пишет Gazeta.ru.

Так, коммунистов возмутило пьянство советских людей, похороны погибших в цинковых гробах и другие.

В исполкоме партии заявили, «Россия должна дать сдачи изготовителям подобного сериала».

Там отметили, что направят обращения в Роскомнадзор и МВД.

«Чернобыль» — исторический мини-сериал о взрыве, который произошел 26 апреля 1986 года на на Чернобыльской АЭС, и последовавшей ликвидации аварии. Мини-сериал вышел в начале мая и занял первое место в рейтинге шоу по версии сайта Internet Movie Database (IMDb), получив самые высокие оценки пользователей.