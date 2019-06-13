США изменили английское написание Киева на Kyiv
13 июня 2019 - 13:54 AMT
PanARMENIAN.Net - Совет США по географическим названиям изменил официальное наименование столицы Украины в базе зарубежных географических названий - если раньше Киев назывался по-английски следуя традиции русского произношения Kiev, то теперь правописание изменено на Kyiv. Об этом 12 июня сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.
Дипломаты уточняют, что такое решение было принято единогласно после обращения украинского посла в США Валерия Чалого, которое также поддержали члены Украинского кокуса (группы содействия) в Конгрессе США, а также Украинского конгрессного комитета Америки. Соответствующие изменения в официальные базы данных Совета США по географическим названиям будут внесены 17 июня, пишет Deutsche Welle.
«Это решение является чрезвычайно важным и дает толчок к исправлению официального названия столицы Украины и за пределами США, в частности на международных рейсах и в иностранных аэропортах во всем мире», - отмечается в сообщении украинского посольства.
Некоторые англоязычные СМИ, в частности The Guardian, уже ранее начали по-новому именовать столицу Украины.
В феврале 2019 года название украинского города было уточнено и в авторитетном орфографическом словаре немецкого языка Duden. В нем теперь, наряду с традиционным написанием Kiew, приводятся еще два варианта: Kyjiw и Kyïv.
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