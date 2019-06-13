Власти Британии подписали разрешение на экстрадицию Ассанжа в США
13 июня 2019 - 14:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Глава МВД Великобритании Саджид Джавид сертифицировал запрос США на выдачу основателя Wikileaks Джулиану Ассанжу, о чем сообщил в одном из интервью 13 июня.
«Он (Ассанж) заслуженно находится за решеткой. От Соединенных Штатов есть запрос, который завтра поступит в суд, но вчера я подписал ордер об экстрадиции и сертифицировал его, так что это пойдет завтра в суды», - сказал Джавид, пишет РИА Новости.
«Это решение в конечном итоге принимает суд, но есть и очень важная роль министра, и я бы хотел, чтобы справедливость восторжествовала. У нас есть легитимный запрос на экстрадицию, я его подписал, но итоговое решение сейчас за судами», - отметил глава МВД.
В целом Ассанжу предъявлены в США обвинения по 18 пунктам. В случае признания виновным, ему угрожает лишение свободы на срок до 175 лет. С апреля Ассанж находится в тюрьме строгого режима Белмарш под Лондоном, куда он был помещен после выдворения из посольства Эквадора, где он укрывался на протяжении многих лет.
Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где против него велось расследование по делу об изнасиловании. Разоблачитель всегда заявлял, что выдвинутые в Швеции обвинения - лишь предлог для его ареста и последующей выдачи в США.
Джулиан Ассанж был вновь задержан в Лондоне 11 апреля после того, как власти Эквадора лишили его убежища на территории посольства. С тех пор он находится в тюрьме Белмарш за нарушение условий освобождения под залог. Накануне Ассанжа посетил в тюрьме китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй. Он выразил обеспокоенность состоянием здоровья Ассанжа и призвал Великобританию и Европу не допустить выдачи основателя WikiLeaks в США.
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