Доклад: К 2040 году 60% мяса будет выращиваться

PanARMENIAN.Net - Консалтинговая компания AT Kearney опубликовала отчет, основанный на экспертных интервью. В нем сказано, что к 2040 году большая часть мяса не будет животного происхождения. 60% продуктов будут выращивать в чанах или заменять растительными продуктами, которые имеют вкус и вид мяса.

Это связано с негативным воздействием мясного производства на окружающую среду. Работа ферм и предприятий приводит к загрязнению рек, океанов и диких мест обитания, пишет L'officiel.

Среди причин также выделяют обеспокоенность общества о животных, выращиваемых на промышленном фермерстве. Мясная отрасль выращивает миллиарды животных и приносит более $1 триллиона в год. В отчете сказано, что животноводство рассматривается многими как ненужное зло.

Предприятия, специализирующиеся на производстве мясозаменителей, быстро растут. Например, компания Beyond Meat стала публичной в мае и привлекла $240 миллионов, и с тех пор ее акции выросли в два раза.

Другие компании занимаются выращиванием мясных клеток. Это помогает производить настоящее мясо без выращивания и убийства животных. По прогнозам AT Kearney, такой продукт будет более востребованным, чем заменители на растительной основе.

«Для страстных мясоедов прогнозируемый рост выращиваемых мясных продуктов означает, что они получают тот же рацион, что и всегда, но без учета экологических и животных затрат», - сказал партнер AT Kearney.

Согласно отчетам, 35% мяса будет выращено клеточным путем к 2040 году, а еще 25% заменят веганскими продуктами.

Ученые из филантропической организации подчеркнули рост спроса на новые виды белка. Они сказали, что прогнозы о том, что 60% мяса не будет животного происхождения, могут быть недооцененными.

Кроме искусственного мяса люди будущего будут есть насекомых, медуз и пить молоко из водорослей, уверены ученые.

А вот представитель Национального союза фермеров заявил, что фермеры будут заниматься животноводством столько, сколько этого потребует общество.