Посол РФ в Армении встретился с Кочаряном
13 июня 2019 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Посол России в Армении Сергей Копыркин 13 июня встретился с бывшим президентом республики Робертом Кочаряном. Об этом сообщил Aysor.am руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян.
Он отметил, что встреча состоялась в офисе Роберта Кочаряна, продлилась более часа и прошла в формате тет-а-тет.
Другие подробности встречи не сообщаются.
Самое значимое
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
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