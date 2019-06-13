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Посол РФ в Армении встретился с Кочаряном

Посол РФ в Армении встретился с Кочаряном
13 июня 2019 - 17:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Посол России в Армении Сергей Копыркин 13 июня встретился с бывшим президентом республики Робертом Кочаряном. Об этом сообщил Aysor.am руководитель офиса Кочаряна Виктор Согомонян.

Он отметил, что встреча состоялась в офисе Роберта Кочаряна, продлилась более часа и прошла в формате тет-а-тет.

Другие подробности встречи не сообщаются.

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