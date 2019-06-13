В Мексике при оцифровке старых радиоэфиров нашли возможную запись голоса Фриды Кало

PanARMENIAN.Net - Национальная звуковая библиотека Мексики начала оцифровывать радиоархивы передачи El Bachiller, которая выходила в 1950-х годах, и среди них обнаружила возможную запись голоса художницы Фриды Кало.

На записи женский голос читает отрывок из эссе «Портрет Диего». Предполагается, что она была сделана в 1953 или 1954 году, незадолго до смерти Кало, пишет Bird in Flight.

Фотограф Жизель Фройнд, которая была знакома с художницей, называла ее голос мелодичным и теплым. Женский голос на записи, обнаруженной в Мексике, подходит под это описание.

«Он огромный, необъятный ребенок, с дружелюбным лицом и грустным взглядом. Его темные, чрезвычайно умные и большие глаза редко фокусируются на чем-то одном. Они почти выпадают из глазниц из-за опухших век — как у жабы. Они позволяют ему окидывать взглядом больше, как если бы они были созданы специально для художника широких пространств», — приводит отрывок из эссе The Guardian.

В библиотеке хранятся аудиоархивы, связанные с историей Мексики. В коллекции учреждения уже есть записи голосов наиболее важных деятелей страны. Министр культуры Мексики Алехандра Фраусто Герреро сказала, что специалисты еще работают над тем, чтобы документально подтвердить подлинность записи. Как отмечает CNN, существует 1 300 пока неоцифрованных аудиоматериалов El Bachiller, поэтому среди них может оказаться еще одна запись голоса Кало.