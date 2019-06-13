Нападение на танкеры в Оманском заливе: Все моряки спасены
13 июня 2019 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - В Оманском заливе произошло нападение на два нефтяных танкера, моряки спасены, сообщили иранские и арабские СМИ.
Установлено, что это Front Altair (который ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (Панама). Через несколько часов ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники передал, что Front Altair затонул. При этом Рейтер эту информацию опроверг, указав на то, что судно еще горит, пишет РИА Новости.
Тайваньская государственная энергетическая компания CPC заявила, что в зафрахтованный фирмой Front Altair, который доставлял топливо с Ближнего Востока, «предположительно, попала торпеда». Там также рассказали, что танкер перевозил 75 тысяч тонн лигроина — горючей смеси жидких углеводородов.
Пока власти Омана подтвердили факт атаки только на норвежский танкер, указав, что на борту прогремел взрыв, а сам инцидент произошел в иранских территориальных водах. Экипажи эвакуированы и находятся в безопасности.
Спасательную операцию провел Иран, 44 человека доставлены на территорию этой страны, передает IRNA со ссылкой на источник.
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19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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