ВС Азербайджана убили карабахского военнослужащего: Возбуждено уголовное дело
14 июня 2019 - 10:52 AMT
PanARMENIAN.Net - 13 июня июня, около 17:05 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северном направлении, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий срочной службы Артем Вазгенович Хачатрян (1999 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны НКР.
Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.
В третьем гарнизонном следственном отделении возбуждено уголовное дело по 13 п. 2 ч. 104 статьи Уголовного кодекса РА.
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Между тем, в прокуратуре заявили, что у них нет такой информации.
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