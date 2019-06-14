Недалеко от армянского Дилижана произошло землетрясение
14 июня 2019 - 11:15 AMT
PanARMENIAN.Net - 14 июня в 03:29 по местному времени (по Гринвичу – в 23:29) сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.5 с эпицентром в 10 км к юго-западу от города Дилижан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.
Сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.
По предварительным данным, землетрясение ощущалось также в городе Раздан – силой 2-3 балла.
Географические координаты эпицентра – 40.680 северной широты и 44.780 восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км.
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Пашинян подчеркнул, что правительство Армении последовательно движется путем развития и укрепления демократии, что приведет к новым и реальным изменениям в жизни общества.
Между тем, в прокуратуре заявили, что у них нет такой информации.
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