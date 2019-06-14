Недалеко от армянского Дилижана произошло землетрясение

PanARMENIAN.Net - 14 июня в 03:29 по местному времени (по Гринвичу – в 23:29) сейсмологической сетью «Службы сейсмической защиты» МЧС Армении было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2.5 с эпицентром в 10 км к юго-западу от города Дилижан. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РА.

Сила подземных толчков в эпицентре составила 3 балла.

По предварительным данным, землетрясение ощущалось также в городе Раздан – силой 2-3 балла.

Географические координаты эпицентра – 40.680 северной широты и 44.780 восточной долготы. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 км.