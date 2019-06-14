Могерини: Отношения с Арменией в последний год отличные

PanARMENIAN.Net - Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в ходе брифинга после второго заседаниея Совета партнерства Армения-ЕС заявила, что за последний год между Арменией и ЕС сложились отличные отношения.

На просьбу сравнить отношения ЕС при нынешних и предыдущих властях, Могерини ответила, что никогда не сравнивает одно правительство с другим. «Но я точно, четко и без каких-либо сомнений могу оценить год и пару месяцев работы с нынешними властями - она отличная... И у нас хорошие планы на будущее», - заявила руководитель дипломатии ЕС.

Могерини подчеркнула, что «очевидно - стороны за прошлый год достигли ощутимого прогресса». Она отметила, что реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС проходит хорошо.

13 июня в Брюсселе состоялось второе заседание Совета партнерства между Республикой Армения и Европейским союзом.