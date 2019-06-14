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Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 20 июня в Вашингтоне

Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 20 июня в Вашингтоне
14 июня 2019 - 12:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Главы МИД Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров встретятся 20 июня под эгидой Минской группы ОБСЕ в Вашингтоне. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Отмечается, что после встреч в Париже в январе и в Москве в апреле обсуждалось проведение следующей встречи министров иностранных дел в третьей стране-сопредседателе - в Соединенных Штатах. На этот раз также была достигнута договоренность об одновременном распространении заявления о встрече. МИД РА сообщает, что Армения остается приверженной этому соглашению.

«В то же время продолжающиеся нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана и провокационные действия, которые в последние дни стали причиной необратимых человеческих потерь и серьезной напряженности на линии соприкосновения, сформировали неблагоприятную атмосферу перед встречей.

Действия Азербайджана, характеризующиеся применением силы и угрозой применения силы, препятствуют созданию благоприятных условий для мира и подрывают прогресс мирного процесса.

Нынешняя ситуация обозначивает четкие приоритеты встречи в Вашингтоне», - говорится в заявлении МИД РА.

13 июня июня, около 17:05 по ереванскому времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северном направлении, вследствие стрельбы ВС Азербайджана смертельное ранение получил военнослужащий срочной службы Артем Вазгенович Хачатрян (1999 г.р.).

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