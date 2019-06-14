Ким Кардашьян выступила в Белом доме и удостоилась похвалы Трампа

PanARMENIAN.Net - Звезда реалити-шоу, американская светская львица армянского происхождения Ким Кардашьян выступила в Белом доме рядом с главой США Дональдом Трампом в поддержку прав людей, которые покидают тюрьму.

На мероприятии, в котором поучаствовали секретари кабинета министров, активисты и бывшие заключенные, Кардашьян объявила о том, что заключенным будут помогать после их выхода на свободу. В частности, найти работу, и «оставаться на правильном пути», пишет AP.

«Все хотят, чтобы общество было в безопасности, и чем больше у нас… поддержки, тем безопаснее будет каждый», — добавила Кардашьян.

Как отмечается, Трамп похвалил Кардашьян, отметив, что в восторге от ее деятельности в этой сфере.

«Она пользуется большой любовью», - отметил Трамп.