// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Ким Кардашьян выступила в Белом доме и удостоилась похвалы Трампа

Ким Кардашьян выступила в Белом доме и удостоилась похвалы Трампа
14 июня 2019 - 13:15 AMT

PanARMENIAN.Net - Звезда реалити-шоу, американская светская львица армянского происхождения Ким Кардашьян выступила в Белом доме рядом с главой США Дональдом Трампом в поддержку прав людей, которые покидают тюрьму.

На мероприятии, в котором поучаствовали секретари кабинета министров, активисты и бывшие заключенные, Кардашьян объявила о том, что заключенным будут помогать после их выхода на свободу. В частности, найти работу, и «оставаться на правильном пути», пишет AP.

«Все хотят, чтобы общество было в безопасности, и чем больше у нас… поддержки, тем безопаснее будет каждый», — добавила Кардашьян.

Как отмечается, Трамп похвалил Кардашьян, отметив, что в восторге от ее деятельности в этой сфере.

«Она пользуется большой любовью», - отметил Трамп.

Ссылки по теме:
Apnews.com. At White House, Kardashian promotes prisoner reentry effort
 Самое значимое
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Еще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-ДамаЕще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Баку может внести журналиста «Известий» в «черный список» из-за посещения Карабаха
Из Uber ушел самый первый сотрудник компании
Тереза Мэй уходит в отставку
Христиане Ирака находятся на грани исчезновения
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Ученые: Вскоре появится мертвая зона размером с Израиль «Мертвыми зонами» экологи называют области, где практически нет кислорода, а значит гибнет рыба и другие морские жители.
Британия рассмотрит вопрос экстрадиции Ассанжа в США в 2020 году Сейчас Ассанж отбывает 50-недельный срок в британской тюрьме «Белмарш» за нарушение условий освобождения под залог
Посольство РФ в РА: Встреча с Кочаряном была в рамках общения с политическими кругами О деталях встречи не сообщается.
Армения улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА Сборная Армении по футболу улучшила позиции в рейтинге, поднявшись на 9 пунктов и заняв 97 место.