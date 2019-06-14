Опрос: 22% россиян считают Армению дружественной страной

PanARMENIAN.Net - 22% россиян считают Армению дружественной страной, следует из данных «Левада-центра».

За год, число россиян, считающих Армению другом, увеличилось с 11%. Доля респондентов, считающих дружественной Белоруссию, за год выросла с 49 до 62% (максимум за время исследований), Казахстан – с 32 до 38%, Азербайджан – с 8 до 16%, пишут «Ведомости».

Второе место среди союзников удерживает Китай (42% против 40% в 2018 году). В то же время Сирию и Индию упоминают в этом качестве по 14% опрошенных вместо соответственно 21 и 19% год назад.

Первая тройка самых враждебно настроенных к России стран за год не изменилась – США, Украина и Великобритания. Но доля тех, кто считает врагами США и Украину, резко снизилась – с 78 до 67% и с 49 до 40% соответственно.

«Отношение к странам СНГ в первую очередь объясняется тем, что отсутствие враждебности, в том числе и в СМИ, уже рассматривается как дружба. И переговоры с тем же (премьером РА) Николом Пашиняном создают иллюзию, что Армения – дружественная страна», - отметил директор «Левада-центра» Лев Гудков.

Политолог Алексей Макаркин считает, что улучшение отношения к странам СНГ можно объяснить тем, что, когда людям становится неинтересна геополитика, им хочется дружить со странами из понятного и проверенного круга.

«О том, что иногда проходят кампании против Лукашенко или что в Армении Пашинян пришел к власти в ходе революции, знает несколько процентов россиян. Остальные видят, что эти страны не вступают в НАТО, по телевидению их не критикуют, а нюансами обычный человек не интересуется. Поэтому есть желание меньше искать врагов и больше заниматься внутренними делами в окружении своих союзников», - отметил политолог.