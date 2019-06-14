Армения улучшила свои позиции в рейтинге ФИФА
14 июня 2019 - 15:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала обновленную версию рейтинга сборных.
Сборная Армении по футболу улучшила позиции в рейтинге, поднявшись на 9 пунктов и заняв 97 место.
В апреле сборная РА располагалась на 106-м месте.
Первое место в рейтинге занимает Бельгия, далее следуют Франция и Бразилия.
8 июня сборная Армении выиграла у команды Лихтенштейна со счетом 3:0, а 11 июня - у Греции со счетом 2:3 в отборочном туре чемпионата Европы.
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