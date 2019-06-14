Посольство РФ в РА: Встреча с Кочаряном была в рамках общения с политическими кругами
14 июня 2019 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - Встреча посла РФ в РА Сергея Копыркина со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном состоялась в рамках встреч с представителями общественно-политических и деловых кругов. Об этом сообщает пресс-служба посольства РФ.
«В рамках своих регулярных встреч с представителями общественно-политических и деловых кругов чрезвычайный и полномочный посол России в Армении С.П. Копыркин встретился со вторым президентом Республики Армения Р.С.Кочаряном», - сообщает посольство.
О деталях встречи не сообщается.
13 июня стало известно, что чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин посетил офис 2-го президента, расположенный в бизнес-центре «Эребуни Плаза», и встретился там с экс-президентом Робертом Кочаряном. Эту информацию подтвердили и в офисе Кочаряна.
Самое значимое
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
Эти учения организованы в контексте встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым,
Пашинян отметил, что его общение с Алиевым носило неофициальный характер.
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