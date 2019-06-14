Британия рассмотрит вопрос экстрадиции Ассанжа в США в 2020 году

PanARMENIAN.Net - Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж предстанет перед британским судом по вопросу об экстрадиции 25 февраля 2020 года.

Сейчас Ассанж отбывает 50-недельный срок в британской тюрьме «Белмарш» за нарушение условий освобождения под залог. Он предстал перед судом Вестминстерского магистрата по видеосвязи, пишут «Ведомости» со ссылкой на Reuters.

13 июня руководитель МВД Великобритании Саджид Джавид подписал решение о выдаче основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа США. Далее по британскому законодательству дело должно быть передано в суд.

В целом Ассанжу предъявлены в США обвинения по 18 пунктам. В случае признания виновным, ему угрожает лишение свободы на срок до 175 лет. С апреля Ассанж находится в тюрьме строгого режима Белмарш под Лондоном, куда он был помещен после выдворения из посольства Эквадора, где он укрывался на протяжении многих лет.

Ассанж попросил убежища в посольстве Эквадора, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где против него велось расследование по делу об изнасиловании. Разоблачитель всегда заявлял, что выдвинутые в Швеции обвинения - лишь предлог для его ареста и последующей выдачи в США.

Джулиан Ассанж был вновь задержан в Лондоне 11 апреля после того, как власти Эквадора лишили его убежища на территории посольства. С тех пор он находится в тюрьме Белмарш за нарушение условий освобождения под залог. Накануне Ассанжа посетил в тюрьме китайский художник-диссидент Ай Вэйвэй. Он выразил обеспокоенность состоянием здоровья Ассанжа и призвал Великобританию и Европу не допустить выдачи основателя WikiLeaks в США.