Ученые: Вскоре появится мертвая зона размером с Израиль
14 июня 2019 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований и Университета штата Луизиана в США спрогнозировали появление одной из самых крупных «мертвых зон» в Мексиканском заливе.
«Мертвыми зонами» экологи называют области, где практически нет кислорода, а значит гибнет рыба и другие морские жители.
Новая мертвая зона по площади достигнет 20-22,5 тысячи квадратных километров и сравнится по размеру, например, с Израилем. Это значительно больше среднего показателя за последние пять лет в 15,5 тысяч квадратных километров, пишет Ferra.ru.
Они возникают из-за стремительного роста крошечных водорослей, которые процветают на избытке питательных веществ, образованных стоком воды с высоким содержанием сельскохозяйственных удобрений. После периода буйного размножения водоросли погибают, опускаются на дно и начинают разлагаться, а кислород из воды почти исчезает.
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