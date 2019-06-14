МИД Турции обвинил США в нарушении договора по Сирии
14 июня 2019 - 19:13 AMT
PanARMENIAN.Net - США не выполнили свои обязательства перед Турцией по реализации турецко-американской дорожной карты по сирийскому городу Манбидж. Такое заявление сделал министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
«США и коалиция сотрудничают с YPG (курдские «Отряды народной самообороны»), поддерживают их. И им сложно теперь вывести их. Год назад мы договорились по Манбиджу, YPG должны были оттуда уйти, почему они не ушли?» — задался вопросом министр, пишет Lenta.ru со ссылкой на агентство Anadolu.
О том, что турецкие и американские военные согласовали план действий по вопросам вывода курдских формирований из сирийского города Манбидж, сообщалось летом 2018-го. До этого Анкара неоднократно требовала от Вашингтона покинуть восток сирийской провинции Алеппо, поскольку турецкая армия планирует обезопасить от курдов всю южную границу с Сирией. В частности, звучал призыв вывести американских военных или «курдских террористов» из Манбиджа, поскольку они нападают на турецких солдат и помогающих им членов «Сирийской свободной армии».
Турция причисляет к террористам представителей сирийского курдского «Демократического союза» (PYD) и YPG. Они контролируют районы на севере Сирии, их традиционно поддерживали США. В декабре 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара готовит новые военные операции против террористов на сирийской территории.
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