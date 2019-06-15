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Аронян делит 2-3 места по итогам супертурнира Norway Chess

Аронян делит 2-3 места по итогам супертурнира Norway Chess
15 июня 2019 - 12:18 AMT

PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян принял участие в прошедшем в норвежском Ставангере шахматном супертурнире Norway Chess.

В 9-м туре Аронян сыграл вничью с Вишванатаном Анандом (Индия) и набрал 10.5 очков, разделив 2-3 места с Юй Янъи (Китай), сообщает пресс-служба НОК Армении.

Первое место занял чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, набрав 13.5 очка.

В случае ничьей проводится Армагеддон с тем же цветом фигур. За победу в основной партии начисляется 2 очка, в Армагеддоне – 1,5, за поражение в Армагеддоне – 0,5, за поражение в основной партии – 0. Соглашение на ничью до 30-го хода запрещено.

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