Аронян делит 2-3 места по итогам супертурнира Norway Chess
15 июня 2019 - 12:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян принял участие в прошедшем в норвежском Ставангере шахматном супертурнире Norway Chess.
В 9-м туре Аронян сыграл вничью с Вишванатаном Анандом (Индия) и набрал 10.5 очков, разделив 2-3 места с Юй Янъи (Китай), сообщает пресс-служба НОК Армении.
Первое место занял чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, набрав 13.5 очка.
В случае ничьей проводится Армагеддон с тем же цветом фигур. За победу в основной партии начисляется 2 очка, в Армагеддоне – 1,5, за поражение в Армагеддоне – 0,5, за поражение в основной партии – 0. Соглашение на ничью до 30-го хода запрещено.
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