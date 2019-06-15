Председатель Госдумы РФ поддержал идею изымать незаконные доходы чиновников
15 июня 2019 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу изымать у госслужащих деньги, если они не смогут подтвердить, что получили их на законных основаниях.
Ранее с подобной инициативой выступал Минюст. Министерство заявило, что готовит соответствующий законопроект в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 гг. Он был утвержден указом президента Владимира Путина от 29 июня 2018 года. Володин поручил профильному Комитету по безопасности и противодействию коррупции подключиться к этой работе, чтобы в приоритетном порядке рассмотреть проект закона в весеннюю сессию, пишут «Ведомости».
Сейчас российское законодательство предусматривает механизм, позволяющий обращать в доход России объекты недвижимого имущества, транспортные средства и ценные бумаги чиновников, которые не представили сведения о законности их приобретения, говорилось в сообщении Минюста. Новый законопроект позволит изымать еще и денежные средства чиновников, если данная сумма превышает общий доход представителя власти и его супруги (супруга), а ее законность не может быть доказана.
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