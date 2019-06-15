Вице-спикер бундестага: Армения находится на правильном пути судебно-правовых реформ
15 июня 2019 - 13:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с заместителем председателя бундестага ФРГ Томасом Опперманом. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.
Пашинян отметил, что визит Оппермана в Армению - хорошая возможность продолжить диалог о дальнейшем развитии армяно-германских отношений, которые в последнее время носят интенсивный характер. Он напомнил, что за последний год состоялись взаимные визиты канцлера Германии Ангелы Меркель и премьер-министра Армении, председатель НС Армении посетил Германию, а председатель Конституционного суда ФРГ посетил Армению. Глава правительства подчеркнул важность двустороннего сотрудничества в различных сферах и подчеркнул важность сотрудничества в судебно-правовой отрасли.
«Судебно-правовые реформы имеют для нас приоритетное значение. Необходимо иметь пользующуюся доверием народа судебную систему для того, чтобы завершить демократические реформы в нашей стране», - сказал премьер-министр, добавив, что Армения в этом направлении тесно сотрудничает с Европейским союзом и Советом Европы.
Пашинян выразил уверенность, что при поддержке европейских партнеров правительство добьется успеха в этом процессе. «Мы осуществили демократические процессы, чтобы стать передовым государством в плане защиты прав человека, свободы слова, укрепления демократических ценностей, становления независимой судебной системы», - отметил премьер-министр.
По словам вице-спикера бундестага Германии, произошедшие в Армении события вызвали большой интерес у европейского сообщества. «В частности, немцы с симпатией относятся к изменениям в Армении и надеются, что Армения добьется успеха. Мы хотим видеть вашу страну передовым государством и сделаем все возможное, чтобы поддержать Армению. Правительство Армении находится на правильном пути судебно-правовых реформ, так как без независимой судебной системы невозможно добиться успеха», - сказал Опперман.
Пашинян добавил, что Германия занимает особое место в сердце каждого армянина после принятия бундестагом в 2016 году резолюции о признании Геноцида армян. Премьер-министр добавил, что резолюция бундестага имеет большое значение в контексте международного признания Геноцида армян.
В ходе встречи собеседники также коснулись процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Никол Пашинян и Томас Опперман подчеркнули важность мирного урегулирования конфликта и соблюдения режима прекращения огня, посчитав неприемлемой напряженность, которая существует на границе в последнее время. Глава правительства подчеркнул важность реализации достигнутых в 2016 году на саммите в Вене договоренностей о создании механизмов расследования нарушений режима прекращения огня. Вице-спикер бундестага ФРГ выразил убеждение, что атмосфера взаимного доверия будет способствовать поддержанию конструктивности на переговорах и ослаблению напряженности на границах.
Пашинян в качестве важнейшего предусловия урегулирования конфликта подчеркнул необходимость полноценного участия всех сторон в переговорном процессе.
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