Роскомнадзор рассмотрит требование коммунистов запретить сериал «Чернобыль»
15 июня 2019 - 12:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль», с которым в ведомство обращалась партия «Коммунисты России», и принял его к рассмотрению.
«Все обращения, которые к нам поступают, мы обязаны рассматривать. Обращение действительно поступило, мы его рассмотрим, в установленном порядке ответим», — сказали в пресс-службе Роскомнадзора, пишет РИА Новости.
Партия «Коммунисты России» обратилась 13 июня в Роскомнадзор с просьбой ограничить доступ к сериалу «Чернобыль», в котором, по их мнению, подлинная трагедия стала объектом идеологической манипуляции. Исполнительный секретарь ЦК партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович призвал также возбудить уголовные дела в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера за публичную клевету.
Сериал «Чернобыль» на американском телеканале HBO, по оценке пользователей сайта Internet Movie Database (IMDB), на настоящий момент является самым популярным телешоу в истории. Он повествует об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году и о героических усилиях по ликвидации ее последствий.
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