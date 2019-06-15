Французские миллиардеры не перечислили обещанные пожертвования для Нотр-Дама
15 июня 2019 - 13:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Французские миллиардеры не исполнили свои обещания о перечислении материальной помощи для восстановления разрушенного собора Парижской Богоматери.
В благотворительный фонд, созданный для сбора пожертвования на реконструкцию пострадавшего в пожаре национального памятника, не поступило ни цента, заявили представители деловых и церковных кругов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.
В то же время, отмечает представитель пресс-службы собора Анри Фино, опасения крупных инвесторов связаны с желанием знать, на что именно будут тратиться их деньги. France Info пишет, что они ждут планов реконструкции и только после этого будут переводить деньги в фонд.
В настоящий момент собрано девять процентов от обещанных пожертвований на реконструкцию. При этом 90 процентов денег поступили из США. «Американцы очень щедры к Нотр-Даму, и памятник очень любят в Америке», — резюмировал президент благотворительного фонда «Друзья Нотр-Дама» Мишель Пико.
В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро. До этого французская семья Арно, владеющая группой компаний Louis Vuitton Moet Hennessy, объявила о пожертвовании 200 миллионов евро на реставрацию собора Парижской Богоматери. Это в два раза превышает пожертвование французских бизнесменов Пино.
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