ВС Азербайджана открыли огонь из гранатометов: Армия Арцаха предприняла соответствующие шаги
15 июня 2019 - 15:02 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 9 по 15 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 140 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 1000 выстрелов.
Помимо стрелковых орудий, 11 июня в направлении дислоцированных в южном направлении боевых позиций Армии обороны, ВС Азербайджана применили также гранатометы АГС-17 (5 снарядов).
Для пресечения провокации противника передовые подразделения Армии обороны НКР предприняли соответствующие действия, продолжая уверенно выполнять поставленную перед ними боевую задачу.
В период с 2 по 8 июня на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 250 раз. За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций свыше 2500 выстрелов.
Помимо стрелковых орудий, 4 июня в направлении дислоцированных в северном направлении боевых позиций АО НКР ВС Азербайджана применили также 60-миллиметровый миномет (4 снаряда) и гранатометы АГС-17 (25 снарядов).
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