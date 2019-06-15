Moody's понизило кредитный рейтинг Турции до «мусорного»
15 июня 2019 - 15:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Международное агентство Moody's 14 июня понизило кредитный рейтинг Турции на один уровень - с Ba3 до B1. Тем самым ее ценные бумаги оказались на «мусорном» уровне.
Отрицательным остается и прогноз для Турции, сообщили представители агентства. Причиной понижения рейтинга названы возросшая опасность внешнеторгового кризиса в Турции и отсутствие уверенности в способности страны и дальше привлекать большие денежные суммы для выплаты долгов и поддержки экономики, пишет Deutsche Welle.
Министерство финансов Турции в своем первом заявлении после решения агентства сообщило, что снижение рейтинга не соответствует экономическим показателям страны, а потому объективность оценки Moody's вызывает сомнения.
В 2018 году в Турции впервые за десятилетие была зафиксирована рецессия. В четвертом квартале 2018 года ВВП страны снизился на 3 процента по сравнению с тем же периодом 2017-го. Данный показатель сокращается второй квартал подряд, так что турецкая экономика находится в состоянии рецессии. В третьем квартале 2018 года показатель спада экономики составил 1,6 процента, а общий показатель экономического роста за весь 2018 год - 2,6 процента. Годом ранее показатель роста равнялся 7,4 процента.
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