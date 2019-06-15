Ален Делон экстренно госпитализирован
15 июня 2019 - 17:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Популярный французский актер, режиссер и сценарист Ален Делон был экстренно госпитализирован в больницу Нейи-сюр-Сен в пригороде Парижа из-за обострения мигреней.
По словам родственников 83-летнего артиста, на протяжении нескольких лет он страдает сердечной аритмией, которая вызывает головокружение и сильные головные боли, пишет «Газета.ру» со ссылкой на BFM TV.
При этом представитель Делона утверждает, что актер прекрасно себя чувствует и находится в больнице на профилактическом обследовании.
Также некоторые СМИ публикуют сведения о том, что у Делона случился инсульт, но эта информация пока не подтверждается.
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