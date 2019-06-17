Израиль назовет в честь Трампа поселение на Голанских высотах

PanARMENIAN.Net - Новое поселение, которое Израиль планирует построить на Голанских высотах, будет носить имя президента США Дональда Трампа. Данное решение правительство Израиля озвучило 16 июня.

«Мы продолжим отстраивать и развивать Голаны на благо всех наших жителей, евреев и неевреев, и ради будущего всей страны», - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на открытом внеочередном заседании кабинета министров, проводившемся на Голанских высотах, пишет Deutsche Welle.

Решение дать поселению на Голанах имя Дональда Трампа присутствовавший на церемонии посол США в Израиле Дэвид Фридман назвал «заслуженной, но высоко ценимой честью» и «необычайным жестом».

По данным дипломата, это стало первым случаем наименования израильского населенного пункта в честь действующего американского президента со времен Гарри Трумэна в 1949 году.

Сам Трамп поблагодарил Нетаньяху на своей странице в Twitter словами «Спасибо, мистер премьер-министр, большая честь!»

В то же время представитель оппозиции Израиля Цви Хаузер на страницах газеты The Times of Israel раскритиковал решение кабинета начать строительство поселка «Высоты Трампа» на Голанах, назвав его «ни к чему не обязывающей, фейковой политикой».

Израиль занял Голанские высоты во время арабо-израильской войны в Сирии в 1967 году. Последующая аннексия Израилем этой территории, произошедшая в 1981 году, не была признана международным сообществом - соответствующая резолюция Совета Безопасности ООН отказала Израилю в суверенитете над Голанами.

Тем не менее в марте 2019 года Дональд Трамп заявил, что для США пришло время признать соответствующий статус Голан, которые «имеют ключевое стратегическое значение и важны для безопасности Государства Израиль и для региональной стабильности».