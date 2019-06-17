Стрельба на школьном выпускном в США: Есть погибший и раненые

PanARMENIAN.Net - Один человек погиб и семь пострадали в результате стрельбы во время школьного выпускного в Филадельфии в штате Пенсильвания.

Как сообщает телеканал CBS Philly со ссылкой на полицию, среди пострадавших четыре подростка в возрасте от 15 до 17 лет и трое взрослых.

Полиция сообщила, что причины стрельбы и число стрелявших пока неизвестны, пишет РИА Новости.

По предварительным данным, стрельбе не предшествовали драки или ссоры. Полиция расследует инцидент.