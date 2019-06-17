Стрельба на школьном выпускном в США: Есть погибший и раненые
17 июня 2019 - 10:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Один человек погиб и семь пострадали в результате стрельбы во время школьного выпускного в Филадельфии в штате Пенсильвания.
Как сообщает телеканал CBS Philly со ссылкой на полицию, среди пострадавших четыре подростка в возрасте от 15 до 17 лет и трое взрослых.
Полиция сообщила, что причины стрельбы и число стрелявших пока неизвестны, пишет РИА Новости.
По предварительным данным, стрельбе не предшествовали драки или ссоры. Полиция расследует инцидент.
Самое значимое
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
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