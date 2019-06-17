Помпео: США проработывают военный сценарий противодействия Ирану

PanARMENIAN.Net - Госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала CBS сообщил, что Вашингтон прорабатывает «полный спектр вариантов», включая военный вариант, противодействия воинственным действиям правительства Ирана. Комментарий Помпео последовал после того, как США возложили на Тегеран ответственность за атаки на два танкера в Оманском заливе.

«Соединенные Штаты рассматривают полный спектр вариантов», — сказал Помпео. «Мы пару раз информировали (о вариантах действий) президента (Дональда Трампа) и будем продолжать держать его в курсе. Мы уверены, что сможем предпринять ряд действий для восстановления сдерживания, поскольку это является нашей миссией», — сказал глава Госдепа, пишет РБК.

На прямой вопрос, обсуждались ли военные действия против Ирана, главный дипломат США ответил: «Конечно».

Два танкера в Оманском заливе пострадали от взрывов 13 июня у берегов Ирана. Один из них — Kokuka Courageous — шел под флагом Панамы, второй — Front Altair — под флагом Маршалловых островов. США на следующий день заявили, что за атакой на танкеры стоит Иран. Помпео пояснил, что выводы о причастности Тегерана основываются на разведданных, а также на анализе использованного во время атаки оружия.

Позднее позицию Вашингтона о причастности Тегерана к атакам на танкеры поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. Власти Ирана свою причастность к инциденту отрицают.