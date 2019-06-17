Боксер Артем Далакян в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA

PanARMENIAN.Net - Украинский боксер армянского происхождения Артем Далакян победил таиландца Саравути Таворнхама и отстоял титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе.

15 июня в Киеве Далакян (18-0, 13 КО) провел третью защиту своего титула чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 51 кг) против Таворнхама (20-1, 15 КО), пишет AnalitikaUA.net.

Боксер одержал уверенную победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Рефери был вынужден остановить поединок после того, как украинец зажал тайца возле канатов.