Боксер Артем Далакян в третий раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA
17 июня 2019 - 17:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Украинский боксер армянского происхождения Артем Далакян победил таиландца Саравути Таворнхама и отстоял титул чемпиона мира WBA в легчайшем весе.
15 июня в Киеве Далакян (18-0, 13 КО) провел третью защиту своего титула чемпиона мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 51 кг) против Таворнхама (20-1, 15 КО), пишет AnalitikaUA.net.
Боксер одержал уверенную победу техническим нокаутом в 10-м раунде. Рефери был вынужден остановить поединок после того, как украинец зажал тайца возле канатов.
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