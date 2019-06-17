Стрельба на рынке в Азербайджане: Четверо погибших

PanARMENIAN.Net - 17 июня на рынке в селе Беюк Кесик в Азербайджане бывший заключенный застрелил четырех человек. Еще три человека получили огнестрельные ранения.

Сотрудники прокуратуры и полиции с участием судебно-медицинских экспертов осмотрели место происшествия и тела убитых, были изъяты вещественные доказательства и проведены необходимые следственные мероприятия, пишет Haqqin.az.

Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу, состояние одного из них тяжелое.

В ходе первичного расследования было установлено, что преступление было совершено жителем села Садыхлы Эльнуром Сулеймановым из побуждений кровной мести. Преступник использовал автомат Калашникова.

В прокуратуре района по факту было возбуждено уголовное дело по статьям 120.2.7 (преднамеренное убийство двух и более человек), 228.1 (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) УК Азербайджана и назначены необходимые экспертизы по делу.