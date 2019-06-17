Громкое дело сестер Хачатурян: Им грозит от 8 до 20 лет тюрьмы

PanARMENIAN.Net - Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца Михаила Хачатуряна по предварительному сговору.

Громкое убийство произошло в конце июля 2018 года. В Москве. Вечером 27 июля на лестничной площадке в подъезде дома № 56 на Алтуфьевском шоссе в Москве обнаружили тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. Они признали свою вину.

Как говорится в сообщении Следственного комитета, на допросе девушки рассказали, что у них сложились «личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий», пишет Meduza.

Михаил Хачатурян жил в трехкомнатной квартире вместе с дочерьми Марией, Ангелиной и Кристиной отдельно от их матери, ушедшей из семьи несколько лет назад. Кроме того, у девушек есть старший брат, также проживающий отдельно.

Семья производила впечатление благополучной и обеспеченной, отец выглядел строгим и набожным человеком, однако, как рассказали знакомые девушек «Комсомольской правде», на самом деле Михаил Хачатурян был связан с криминалом и торговлей наркотиками. Он регулярно избивал дочерей, запугивал их и, по некоторым данным, даже насиловал.

По одной из версий, девушки давно планировали убийство отца, по другой — Хачатурян сам напал на дочерей, находясь под воздействием наркотиков, после чего они, защищаясь, выхватили у него нож.После убийства старшая дочь Хачатуряна сама позвонила в полицию и рассказала, что была ранена отцом. Ее госпитализировали с колото-резаной раной бедра и ушибами предплечья.

При обыске в квартире, где произошло убийство, обнаружили целый арсенал: охотничье ружье с патронами, арбалет с дротиками, несколько пневматических, сигнальных и газовых пистолетов.

В сентябре Басманный суд освободил сестер из следственного изолятора, где они провели два месяца. Всем трем сестрам была избрана недавно появившаяся в УПК мера — запрет на совершение определенных действий, в том числе использование мобильной связи и интернета.

Им также нельзя без разрешения следователя покидать место проживания ночью, общаться с участниками уголовного судопроизводства, кроме защитников обвиняемых, сотрудников органов предварительного следствия и контролирующих органов.

Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, девушкам грозит от восьми до двадцати лет тюрьмы.

По словам Петренко, следователи предприняли все необходимые меры, чтобы установить смягчающие обстоятельства, в том числе назначили психолого-психиатрические экспертизы.

«В ходе их проведения определено душевное состояние фигуранток, при этом двое из сестер в момент совершения убийства могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими», — добавила она.

Действиям отца также дадут всестороннюю правовую оценку, заключила представитель СК.