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Четверо армян пострадали в ДТП в Ставропольском крае

Четверо армян пострадали в ДТП в Ставропольском крае
17 июня 2019 - 14:35 AMT

PanARMENIAN.Net - Шесть человек пострадали в столкновении шести автомобилей в Кочубеевском районе Ставрополья. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону. Четверо из пострадавших - армяне.

«В понедельник около 8.00 мск на 250 километре федеральной автодороги «Кавказ» на территории Кочубеевского района произошло попутное столкновение 6-ти транспортных средств. Минивэн Honda - регистрационные знаки Армении, легкового автомобиля KIA, микроавтобуса Mercedes - рейсовый Моздок - Краснодар, Hyundai - грузовой, легковых «ВАЗ 2112» и «ВАЗ 2112». В результате ДТП 6 человек с травмами доставлены в ЦГБ Невинномысска», - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

Как отмечается, на момент ДТП в 6 автомобилях находились 32 человека. «Предположительно, причиной ДТП стало превышение скоростного режима и небезопасная дистанция до впереди движущегося транспорта. Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности всех водителей устанавливаются, проводится проверка. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб. Движение на месте аварии затруднено», - добавлено в сообщении.

Ссылки по теме:
Ria.ru. В Ставропольском крае шесть человек пострадали в ДТП с шестью автомобилями
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