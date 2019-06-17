Свитальский: Армения обладает потенциалом в сфере кинематографии
17 июня 2019 - 14:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Кинематография – одна из тех сфер, в которой Армения обладает потенциалом, и он должен быть восстановлен и развиваться. Об этом заявил в Национальном собрании Армении руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский во время парламентских слушаний на тему «Возможных законодательных решений в сфере кино».
«Евросоюз принял решение оказать поддержку данной инициативе по ряду причин», – заявил он, пишет Panorama.am.
«Во-первых, мы считаем, что культура для Армении является очень мощным инструментом, который не только может повысить имидж Армении, но также внести вклад в дело развития экономики. Во-вторых, кинематография – одна из тех сфер, в которой Армения обладает потенциалом и он должен быть восстановлен и развиваться. Страна Параджанова нуждается в современной модели кинематографии. В-третьих, мы хотим содействовать участию Армении в программе ЕС «Креативная Европа», – отметил Свитальский.
Посол добавил, что на уровне подпрограмм Армения уже участвует в двух мероприятиях, и эти программы принесут пользу стране.
«В Брюсселе мы слышали, что Армения хочет участвовать в программе сотрудничества на 2020-2022 гг., и культура является важным фактором для того, чтобы это участие сделать возможным. Сделаем все возможное, чтобы участие Армении в программе «Креативная Европа» продолжилось», – отметил он.
Свитальский выразил надежду, что сегодняшнее обсуждение увенчается успехом и НС сумеет принять Закон «О кино».
Самое значимое
Сам Элтон Джон настаивал, чтобы в фильме осталось все без изменений
По словам модели, выношенный суррогатной матерью ребенок очень сильно похож на Чикаго - годовалую дочь звездной пары
PanARMENIAN.Net подобрал несколько интересных мероприятий, которые сделают ваше пребывание в Армении еще более интересным.
Лидером по числу премий BAFTA стала лента «Фаворитка» режиссера Йоргоса Лантимоса, удостоенная семи наград, в том числе в номинации «Лучший британский фильм»
Partner news
Последние новости
Посла РФ вызвали в МИД Армении после встречи с Кочаряном В МИД РА с послом РФ была проведена беседа в контексте невмешательства во внутренние дела Армении.
Пашинян - премьеру Исландии: Готовы развивать диалог по всем возможным направлениям «Армения готова развивать диалог с Исландией по всем возможным направлениям и предпринимать шаги для реализации представляющих взаимный интерес инициатив»
Instagram тестирует новый способ восстановления взломанного аккаунта Сейчас для восстановления учетной записи пользователям приходится ждать письма на указанную электронную почту и следовать его инструкциям или напрямую обращаться в службу поддержки Instagram.
Четверо армян пострадали в ДТП в Ставропольском крае Как отмечается, на момент ДТП в 6 автомобилях находились 32 человека