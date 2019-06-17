Свитальский: Армения обладает потенциалом в сфере кинематографии

PanARMENIAN.Net - Кинематография – одна из тех сфер, в которой Армения обладает потенциалом, и он должен быть восстановлен и развиваться. Об этом заявил в Национальном собрании Армении руководитель делегации ЕС в Армении, посол Петр Свитальский во время парламентских слушаний на тему «Возможных законодательных решений в сфере кино».

«Евросоюз принял решение оказать поддержку данной инициативе по ряду причин», – заявил он, пишет Panorama.am.

«Во-первых, мы считаем, что культура для Армении является очень мощным инструментом, который не только может повысить имидж Армении, но также внести вклад в дело развития экономики. Во-вторых, кинематография – одна из тех сфер, в которой Армения обладает потенциалом и он должен быть восстановлен и развиваться. Страна Параджанова нуждается в современной модели кинематографии. В-третьих, мы хотим содействовать участию Армении в программе ЕС «Креативная Европа», – отметил Свитальский.

Посол добавил, что на уровне подпрограмм Армения уже участвует в двух мероприятиях, и эти программы принесут пользу стране.

«В Брюсселе мы слышали, что Армения хочет участвовать в программе сотрудничества на 2020-2022 гг., и культура является важным фактором для того, чтобы это участие сделать возможным. Сделаем все возможное, чтобы участие Армении в программе «Креативная Европа» продолжилось», – отметил он.

Свитальский выразил надежду, что сегодняшнее обсуждение увенчается успехом и НС сумеет принять Закон «О кино».