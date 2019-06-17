Instagram тестирует новый способ восстановления взломанного аккаунта

PanARMENIAN.Net - Instagram начал тестировать новый способ восстановления аккаунта, который поможет пользователям соцсети вернуть доступ к своей странице, даже если к ней получили доступ мошенники.

Сейчас для восстановления учетной записи пользователям приходится ждать письма на указанную электронную почту и следовать его инструкциям или напрямую обращаться в службу поддержки Instagram, пишут «Ведомости» со ссылкой на портал Engadget.

Новый способ восстановления аккаунта предполагает, что в подобной ситуации само приложение поможет пользователю вернуть доступ к странице, запросив у него различные сведения. Это может быть адрес электронной почты или телефон, на которые был зарегистрирован аккаунт. Затем пользователю на адрес электронной почты или номер телефона, введенные при регистрации, придет шестизначный код восстановления доступа к странице. Его комбинацию нельзя будет ввести с другого устройства – именно этой уязвимостью сейчас часто пользуются мошенники, чтобы украсть аккаунт.

По мнению разработчиков, такие меры помогут оригинальным владельцам восстановить доступ к своим учетным записям, даже если мошенники сменили имя пользователя и его контактные данные. Для этого Instagram введет систему временной заморозки имени аккаунта – после смены имени пользователя, будь то добровольное решение владельца или результат взлома, в течение некоторого времени никто не сможет занять старое имя аккаунта.