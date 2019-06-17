Пашинян - премьеру Исландии: Готовы развивать диалог по всем возможным направлениям
17 июня 2019 - 18:27 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Исландии Катрин Якобсдоуттир по случаю Национального праздника Республики Исландия. Об этом сообщает пресс-служба премьера.
«Армения готова развивать диалог с Исландией по всем возможным направлениям и предпринимать шаги для реализации представляющих взаимный интерес инициатив.
Желаю вам крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Исландии - процветания и дальнейшего прогресса», - говорится в послании Пашиняна.
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