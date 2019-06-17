Посла РФ вызвали в МИД Армении после встречи с Кочаряном
17 июня 2019 - 18:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Посол РФ в Армении Сергей Копыркин 14 июня был вызван в МИД РА после того, как стало известно о его встрече со вторым президентом РА Робертом Кочаряном. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава парламентской комиссии по внешним связям Рубен Рубинян.
По его словам, в МИД РА с послом РФ была проведена беседа в контексте невмешательства во внутренние дела Армении.
Рубиняна об этом уведомил министр иностранных дел РА Зограб Мнацаканян.
13 июня стало известно, что чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин посетил офис 2-го президента, расположенный в бизнес-центре «Эребуни Плаза», и встретился там с экс-президентом Робертом Кочаряном. Эту информацию подтвердили и в офисе Кочаряна.
Как позже сообщила пресс-служба посольства РФ, встреча Сергея Копыркина со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном состоялась в рамках встреч с представителями общественно-политических и деловых кругов.
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