Совет Европы подтвердил готовность поддержать судебно-правовые реформы в Армении
18 июня 2019 - 10:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с заместителем генерального секретаря Совета Европы Габриэллой Баттаини-Драгони. Об этом сообщает пресс-служба премьера РА.
Пашинян подчеркнул важность более тесного сотрудничества между правительством Армении и Советом Европы в различных направлениях, в том числе в продвижении повестки развития демократии в Армении. Он отметил, что в этой повестке дня сейчас приоритетом являются реформы в судебно-правовой сфере. Глава правительства выразил благодарность Совету Европы за практические шаги по оказанию помощи в их реализации, в том числе за визит высокопоставленных представителей Совета Европы в Армению.
Габриэлла Баттаини-Драгони передала премьер-министру теплые приветствия и готовность генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда поддержать реформы судебно-правовой системы. Заместитель генерального секретаря Совета Европы коснулась плана действий Армения-Совет Европы на 2019-2022 гг., официальная церемония старта которого состоялась 17 июня. Баттаини-Драгони представила премьеру направления плана, отметив, что Совет Европы готов к тесному сотрудничеству в осуществлении инициированных властями Армении реформ в различных направлениях.
Премьер подчеркнул, что конечной целью реформ является формирование и укрепление доверия граждан к судебной системе. По словам Пашиняна, цель правительства - добиться реальных изменений в разных сферах.
В ходе встречи собеседники также коснулись реформ в избирательной системе Армении, запланированных в этом направлении шагов и других вопросов повестки демократических реформ.
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