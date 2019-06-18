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Трамп: Массовая депортация мигрантов из США начнется до конца июня

Трамп: Массовая депортация мигрантов из США начнется до конца июня
18 июня 2019 - 10:43 AMT

PanARMENIAN.Net - Иммиграционная и таможенная полиция США начнет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов на следующей неделе, до конца июня. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил 18 июня на своей странице в Twitter.

«На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты», - написал Трамп. «Они будут высланы так же быстро, как и пришли», - добавил он, пишет ТАСС.

Трамп также сообщил о готовности Гватемалы подписать соглашение об убежище для граждан третьих стран. Это соглашение предусматривает получение убежища мигрантами в стране их первого въезда.

Глава Белого дома приветствовал ужесточение иммиграционных законов властями Мексики, действия которых в этой сфере он недавно критиковал. Американский лидер в очередной раз призвал демократов в Конгрессе США проголосовать за иммиграционную реформу в стране. «Если это произойдет (одобрение реформы), пограничный кризис скоро завершится!» - подчеркнул глава государства.

Ранее заместитель министра внутренних дел Мексики по вопросам миграции и соблюдения прав человека Алехандро Энсинас заявил, что порядка 50 тыс. мигрантов, рассчитывающих получить убежище в США, могут быть направлены на территорию этой латиноамериканской страны в течение последующих нескольких месяцев. Иностранцы будут находиться в Мексике, пока власти США будут рассматривать их документы, согласно договоренностям, достигнутым Мехико и Вашингтоном.

В соответствии с соглашением, заключенным в Вашингтоне 7 июня, Мексика примет меры, чтобы пресечь нелегальную иммиграцию в США. Для этого власти республики разместят подразделения своей Национальной гвардии на южной границе, а также будут бороться с организациями, занимающимися торговлей людьми.

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