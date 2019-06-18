Экс-президент Египта Мурси скоропостижно скончался
18 июня 2019 - 10:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер 17 июня в результате сердечного приступа. Об этом сообщает египетское государственное телевидение со ссылкой на источники в медицинских кругах.
По их словам, Мурси страдал доброкачественной опухолью, ему регулярно оказывалась медицинская помощь.
Мурси умер во время заседания суда по делу о шпионаже, на котором экс-глава государства проходил главным обвиняемым. Ему было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В этот момент экс-президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание, пишет ТАСС.
Еще в 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд медицинские документы, подтверждающие, что их подзащитный страдает эпилепсией. В свое время он перенес операцию на мозге, что спровоцировало в дальнейшем периодически повторяющиеся острые приступы. При таком диагнозе, утверждали юристы, экс-президент не может находиться в изоляции в одиночной тюремной камере и настаивали на его переводе под домашний арест.
Ставленник исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египта в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений. В августе 2019 года ему исполнилось бы 68 лет. Он проходил одним из обвиняемых по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем, госизменой и нападениями на протестующих. По некоторым эпизодам он был приговорен к смертной казни (за побег из тюрьмы) и пожизненному заключению, однако позднее эти дела были направлены на пересмотр.
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