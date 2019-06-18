// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Экс-президент Египта Мурси скоропостижно скончался

Экс-президент Египта Мурси скоропостижно скончался
18 июня 2019 - 10:50 AMT

PanARMENIAN.Net - Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер 17 июня в результате сердечного приступа. Об этом сообщает египетское государственное телевидение со ссылкой на источники в медицинских кругах.

По их словам, Мурси страдал доброкачественной опухолью, ему регулярно оказывалась медицинская помощь.

Мурси умер во время заседания суда по делу о шпионаже, на котором экс-глава государства проходил главным обвиняемым. Ему было дано слово, после которого был объявлен перерыв. В этот момент экс-президент упал в обморок и умер, не приходя в сознание, пишет ТАСС.

Еще в 2014 году адвокаты Мурси подавали в суд медицинские документы, подтверждающие, что их подзащитный страдает эпилепсией. В свое время он перенес операцию на мозге, что спровоцировало в дальнейшем периодически повторяющиеся острые приступы. При таком диагнозе, утверждали юристы, экс-президент не может находиться в изоляции в одиночной тюремной камере и настаивали на его переводе под домашний арест.

Ставленник исламистской ассоциации «Братья-мусульмане» Мухаммед Мурси победил на президентских выборах в Египта в 2012 году. Год спустя он был отстранен от власти военными на волне массовых народных выступлений. В августе 2019 года ему исполнилось бы 68 лет. Он проходил одним из обвиняемых по ряду уголовных дел, возбужденных против лидеров исламистов, в том числе связанных со шпионажем, госизменой и нападениями на протестующих. По некоторым эпизодам он был приговорен к смертной казни (за побег из тюрьмы) и пожизненному заключению, однако позднее эти дела были направлены на пересмотр.

Ссылки по теме:
Tass.ru. СМИ назвали сердечный приступ причиной смерти экс-президента Египта Мурси
The Jerusalem Post. MOHAMED MORSI, OUSTED FORMER EGYPTIAN PRESIDENT DIES IN CAIRO COURT
 Самое значимое
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Серия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненыхСерия взрывов на Шри-Ланке: 185 погибших, около 500 раненых
Три взрыва произошли в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury, три — в церквях
Еще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-ДамаЕще одна богатейшая семья Франции пожертвует 200 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Группа компаний объявила о пожертвовании рекордной суммы в 200 миллионов евро на восстановление парижского собора.
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Баку может внести журналиста «Известий» в «черный список» из-за посещения Карабаха
Из Uber ушел самый первый сотрудник компании
Тереза Мэй уходит в отставку
Христиане Ирака находятся на грани исчезновения
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Архив за 18 июня 2019
Другие новости раздела
 Последние новости
«Манчестер Юнайтед» готов платить Погба больше, чтобы удержать Новое предложение «красных дьяволов» предусматривает недельный оклад в 500 тысяч фунтов
Патрушев встретился с секретарем Совбеза Армении и главой администрации Алиева В ходе встреч обсуждались взаимодействие силовых ведомств и спецслужб, а также план сотрудничества этих стран в сфере безопасности до конца нынешнего года
Гасанов: Начать войну в Карабахе Азербайджану не позволяет международная обстановка Гасанов заявил, что «азербайджанский народ ждет победы своей армии, но войну начинают не военные, они выполняют приказ»
Facebook представил собственную криптовалюту Libra Планируется, что на начальном этапе Libra будет использоваться для денежных переводов, совершаемых в разных валютах