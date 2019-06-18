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Boeing может переименовать самолеты типа 737 Max

Boeing может переименовать самолеты типа 737 Max
18 июня 2019 - 11:01 AMT

PanARMENIAN.Net - Boeing может переименовать самолеты типа 737 Max из-за репутационных рисков. Об этом рассказал в интервью Bloomberg финансовый директор авиаконцерна Грег Смит.

«Мы привержены тому, чтобы сделать все необходимое для восстановления репутации. Если для этого потребуется сменить бренд, то мы этим займемся», – пояснил он.

Руководство компании не приняло окончательного решения об отказе от слова Max в названии самолетов. Если решение будет принято, то это перечеркнет работу компании, стремившейся сделать узнаваемым брендом для туристов слова Max и Dreamliner в названии самолетов, пишут «Ведомости».

Полеты Boeing 737 Max ранее были приостановлены из-за того, что менее чем за год два самолета этого типа потерпели крушение. Первый лайнер разбился в Индонезии в октябре 2018 года, второй – в Эфиопии в марте этого года. Жертвами авиакатастроф стали 346 человек. Предварительные результаты расследования свидетельствуют о схожести причин авиакатастроф. Boeing признал, что лайнеры могли разбиться из-за сбоя в системе MCAS, помогающей пилотам управлять судном. Позже авиакомпания объявила об обновлении программного обеспечения Boeing 737 Max.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Boeing допустил переименование самолетов типа 737 Max
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